У місті Чорткові побували керівники відомих міжнародних фондів

З метою знайомства з успішними практиками місцевого самоврядування у Чорткові вперше побували керівниця Представництва Фонду Фрідріха Науманна в Україні та Білорусі Беате Апельт, координатор проектів Шведського ліберального Центру Пер Олссон, а також керівниця «Ради Жіночих Ініціатив» Ольга Неманежина.

Мета діяльності фонду Фрідріха Науманна – підтримка суспільства в його прагненні до самовизначення, демократії та ринкової економіки багатьох країн світу, які цього потребують. Тобто за рахунок коштів платників податків жителів Німеччини в Україні та багатьох інших державах світу проводять семінари, конференції, воркшопи, круглі столи, політичні консультації.

Керівниця Представництва Фонду Фрідріха Науманна в Україні та Білорусі Беате Апельт звернула увагу на можливість інформативних подорожей до Німеччини, Бельгії та інших країн за рахунок цього фонду. Міський голова Володимир Шматько розповів гостям про успіхи та досягнення Чорткова, закцентувавши увагу на розвитку підприємництва, кроках до енергоефективності та важливості інвестицій для розвитку міста. Опісля делегація спільно з міським головою та начальником відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Юлією Демкович відвідали найчисельніше за кількістю працівників підприємство, яке сплачує найбільше податків у бюджет міста – ТОВ «СЕ Борднетце-Україна». Це підприємство є успішним прикладом німецьких інвестицій, яке завдяки спільним зусиллям міського голови Володимира Шматька та голови Тернопільської ОДА Степана Барни розпочало свою діяльність у Чорткові у 2016 році. Також через презентації та відеоролики гостям продемонстрували приклади успішних проектів, які вдалося реалізувати завдяки різноманітним міжнародним грантам. Як підсумок зустрічі – домовленість про подальшу співпрацю для міста Чорткова.

Поділіться:











загрузка...