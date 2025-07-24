У Тернополі 25 липня тимчасово припинять водопостачання в кількох районах міста

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопровідній мережі, КП “Тернопільводоканал” повідомляє про тимчасове припинення подачі холодної води на кількох вулицях міста та у мікрорайоні “Пронятин”.

25 липня з 09:00 до 14:00 години не буде водопостачання для мешканців:

вул. Золотогірська

вул. Миколи Бенцаля

вул. Петра Батьківського

вул. Покрови

вул. Глибокої Долини

Також, тимчасово без води залишаться будинки мікрорайону “Пронятин”.

Комунальне підприємство закликає тернополян завчасно подбати про запаси води. Адміністрація КП “Тернопільводоканал” перепрошує за можливі незручності та обіцяє максимально швидко завершити ремонтні роботи.