У Тернополі 314 закладів торгівлі та сфери обслуговування, які працюють у Тернополі навіть без світла

🤝У мобільному додатку “е-Тернопіль” уже нанесено 314 незламних закладів торгівлі та сфери обслуговування, які працюють у Тернополі навіть без світла. У закладах є генератори.

На карті вже доступно:

✅Магазини – 148;

✅Супермаркети – 9;

✅Аптеки – 22 (зверніть увагу‼ Є цілодобові аптеки)

✅Стоматології – 14;

✅Зоомагазини /ветклініки– 15;

✅Заклади харчування – 65;

✅Салони краси/барбершопи – 27;

✅СТО -7;

✅АЗС – 7.

Нас запитували, чому деякі дані вносилися так довго❓ Тому що ми перевіряємо кожен заклад та усю інформацію, що публікуємо.

💙💛

Якщо ви знаєте ще про бізнес, який незламний і працює у Тернополі навіть під час вимкнення світла, інформуйте нас. Лінк на форму, що потрібно заповнити, у першому коментарі.

💙💛

Якщо у вас ще немає додатоку «е-Тернопіль», його завантажити та /або оновити можна на Android та на iOS та введіть у пошуку е-Тернопіль

#еТернопіль