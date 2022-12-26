У Тернополі 314 закладів торгівлі та сфери обслуговування, які працюють у Тернополі навіть без світла
🤝У мобільному додатку “е-Тернопіль” уже нанесено 314 незламних закладів торгівлі та сфери обслуговування, які працюють у Тернополі навіть без світла. У закладах є генератори.
На карті вже доступно:
✅Магазини – 148;
✅Супермаркети – 9;
✅Аптеки – 22 (зверніть увагу‼ Є цілодобові аптеки)
✅Стоматології – 14;
✅Зоомагазини /ветклініки– 15;
✅Заклади харчування – 65;
✅Салони краси/барбершопи – 27;
✅СТО -7;
✅АЗС – 7.
Нас запитували, чому деякі дані вносилися так довго❓ Тому що ми перевіряємо кожен заклад та усю інформацію, що публікуємо.
💙💛
Якщо ви знаєте ще про бізнес, який незламний і працює у Тернополі навіть під час вимкнення світла, інформуйте нас. Лінк на форму, що потрібно заповнити, у першому коментарі.
💙💛
Якщо у вас ще немає додатоку «е-Тернопіль», його завантажити та /або оновити можна на Android та на iOS та введіть у пошуку е-Тернопіль
#еТернопіль