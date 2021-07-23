Вектор на Схід, – історична подія в тернопільському університеті

Сьогодні відбулася історична подія в житті академічної родини Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Про це повідомляє ректор навчального закладу Богдан Буяк.

На базі університету створено Інститут Конфуція за сприяння уряду Китайської Народної Республіки, Міжнародного китайського освітнього фонду та Шенянського педагогічного університету.

Цьогоріч таких інститутів Китай відкрив 30 в різних куточках світу, відрадно, що один з них випав на долю України і опинився у логістичному центрі Західної України – Файному місті Тернополі!

Це перший, офіційно визнаний китайською державою, осередок вивчення мови, культури, економіки, бізнесу у західноукраїнському регіоні. Чималі завдання сформовано для цього украіно-китайського підрозділу. Щиро вдячний нашим надійним партнерам з Шенянського педагогічного університету та його ректору Хао Деюну, який сьогодні отримав на офіційній церемонії у Китаї реєстраційні документи! Східний вектор розвитку #ТНПУ утвердився вкотре! – каже ректор.