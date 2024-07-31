У Тернополі активізувалися квартирні злодії

Поліцейські Тернопільщини викрили групу крадіїв, які обікрали дві квартири в обласному центрі. Сума збитків – понад два мільйони гривень. Зловмисники впродовж тривалого часу готувалися до злочинів і навіть підлаштовувалися під графіки відключення електроенергії.

«Заможних господарів квартирні злодії вираховують через соцмережі або стежать за ними. Проте не стримують квартирних крадіїв і зачинені двері та надійні замки. Щоби вберегти своє майно, не розповідайте нікому про цінні речі, які ви придбали, не викладайте в соцмережі фотографії з відпочинку, не хваліться подарунками. Їдучи на тривалий період з дому, залишіть ключі сусідам. Але найнадійніший захист житла – це сигналізація, під’єднана до пульта поліції охорони», – каже заступник начальника відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції Андрій Подусовський.

Охоронні системи захищають не тільки від злодіїв, а й від пожеж і затоплень. Також вони мають функцію «код примусу», введення якого вимикає сигналізацію і водночас надсилає на пульт поліції охорони тривожний сигнал. Але найголовніше, що сучасні сигналізації можуть витримувати багатогодинні відключення електроенергії.

«На періоди масових відключень світла збільшується кількість поліцейських нарядів, які патрулюють знеструмлені мікрорайони і стежать за охоронними системами. За станом акумуляторів кожної охоронної системи спостерігають на пульті в режимі 24/7. Електромонтери попереджають замовників, коли акумулятори сідають, та здійснюють їхню заміну», – розповідає заступник начальника центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимир Слідзевич.

Під вартою поліції охорони перебуває понад 11000 об’єктів, майже 5000 з яких – квартири і приватні будинки. Квартирним злодіям вони нецікаві, адже ті знають: у разі спрацювання сигналізації озброєний наряд реагування прибуде за лічені хвилини.