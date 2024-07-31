Вакцинація проти вітряної віспи: Тернопільська область отримала 800 доз вакцин для безоплатних щеплень
Розподіл вакцини проти вітряної віспи відбувався з урахуванням наявних запитів від областей. Наразі в Україні передбачені безоплатні щеплення за Національним календарем профілактичних щеплень проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років проти дифтерії та правця. Вакцина проти вітряної віспи (вітрянки) в Україні є рекомендованою, вона не закуповується коштом державного бюджету. 20 190 доз вакцини (виробник — Нідерланди) надійшли до країни як гуманітарна допомога від Австралії.
Вакцину проти вітряної віспи (вітрянки) отримали обласні центри контролю та профілактики хвороб: Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Полтавський, Тернопільський, Чернівецький регіони та міста Києва.
Зазначимо, Тернопільська область отримала 800 доз вакцин для безоплатних щеплень для дітей та дорослих з груп ризику.
«Вакцина була розподілена між 10 областями відповідно до показників захворюваності. Протягом кількох тижнів обласні центри контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть розподіл отриманих вакцин в межах своїх регіонів та проводитимуть щеплення в організованих дитячих колективах. Також ЦКПХ співпрацюватимуть з військовим командуванням та в разі потреби забезпечуватимуть вакцину для проведення щеплень військових, зокрема у навчальних колективах», — пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Вітряна віспа (вітрянка) — це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Максимальна кількість тих, хто інфікується, припадає на вікову групу 2–4 роки. Характеризується вітрянка загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-