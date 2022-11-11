У Тернополі автівки збили двох дітей на пішохідних переходах

9 листопада у Тернополі о 14:45 водій автомобіля Suzuki збив десятирічну дівчинку. Аварія трапилася на вулиці Коновальця. На момент аварії дитина перебувала на пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, а причину ДТП встановлять поліцейські.

Цього ж дня на проспекті Степана Бандери близько 18:00 під колеса Skoda Octavia потрапив чотирикласник. Хлопчик переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході, коли з прилеглої до школи території виїхала автівка і збила його. Дитину доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.