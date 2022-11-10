Тернопільщина у скорботі: від поранень загинув Герой Роман Затворнюк

Шумську громаду сколихнула сумна звістка. Про це повідомляє міський голова Володимир Боярський. Від отриманих поранень поблизу населеного пункту Торське Лиманського району на Донеччині, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, 9 листопада 2022 року у госпіталі від поранень помер Затворнюк Роман Михайлович, 1999 року народження, житель села Цеценівка.

Борець за правду, чесний та відважний Роман не зміг залишатись осторонь та пішов боронити рідну землю, хоч дома і чекали батьки, брати та кохана дівчина. Як найстарший з 4 синів він гідно боронив Україну.

Роман назавжди залишиться в пам’яті рідних та друзів, як веселий, щирий і надійний друг та побратим, людина з великим серцем, добрий та справжній патріот.