Увага! На Тернопільщині зникла 76-річна жінка

УВАГА! РОЗШУКУЄТЬСЯ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛА ЖІНКА

Поліцейські Чортківського району розшукують Малінську Надію Михайлівну, 1950 року народження, жительку села Бурдяківці Скала-Подільської громади.

За наявною інформацією, жінка вийшла з дому та пішки попрямувала у напрямку селища Скала-Подільська. Додому вона не повернулася, її місцеперебування наразі невідоме.

Прикмети: зріст близько 160 см, середньої тілобудови, волосся сиве.

Була одягнена: у куртку в клітинку.

Жінка має проблеми з пам’яттю та може не орієнтуватися, куди йде.

Останній раз вона виходила на зв’язок із рідними та повідомила, що повертається додому. Наразі її мобільний телефон поза зоною досяжності.

Просимо всіх, хто бачив Надію Малінську або володіє будь-якою інформацією про її місцеперебування, негайно повідомити поліцію за номером 102.

Будь-яка інформація може допомогти якнайшвидше знайти жінку