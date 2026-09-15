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Увага! На Тернопільщині зникла 76-річна жінка

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🔴 УВАГА! РОЗШУКУЄТЬСЯ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛА ЖІНКА

Поліцейські Чортківського району розшукують Малінську Надію Михайлівну, 1950 року народження, жительку села Бурдяківці Скала-Подільської громади.
За наявною інформацією, жінка вийшла з дому та пішки попрямувала у напрямку селища Скала-Подільська. Додому вона не повернулася, її місцеперебування наразі невідоме.
📌 Прикмети: зріст близько 160 см, середньої тілобудови, волосся сиве.
👕 Була одягнена: у куртку в клітинку.
⚠️ Жінка має проблеми з пам’яттю та може не орієнтуватися, куди йде.
Останній раз вона виходила на зв’язок із рідними та повідомила, що повертається додому. Наразі її мобільний телефон поза зоною досяжності.
🙏 Просимо всіх, хто бачив Надію Малінську або володіє будь-якою інформацією про її місцеперебування, негайно повідомити поліцію за номером 102.

Будь-яка інформація може допомогти якнайшвидше знайти жінку

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