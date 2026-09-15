Майже чотири роки надії. Ангелом додому повертається молодий захисник Володимир Данилишин з Тернополя

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Данилишин Володимир Володимирович відійшов у вічність на 29-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Воїн вважався зниклим безвісти з 17 грудня 2022 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!