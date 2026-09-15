За вісім місяців у пологовому Чорткова народилося 190 дітей

За вісім місяців 2026 року у пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні народилося 190 дітей. Про це повідомила Чортківська міська рада.

Серед новонароджених наразі більше дівчаток — 100, тоді як хлопчиків народилося 90.

Першою дитиною, яка з’явилася на світ у пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні у 2026 році, стала дівчинка. Вона народилася 2 січня з вагою 3545 грамів та зростом 53 сантиметри.

Батьки першої новонародженої цього року — із села Констанція Борщівської громади.

У міській раді привітали батьків із поповненням у родинах та побажали дітям зростати здоровими, життєрадісними й щасливими під мирним українським небом.