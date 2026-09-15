Дали два дні на відшкодування збитків: у Копичинцях мотоциклісти пошкодили футбольне поле

У Копичинцях троє людей на мотоциклах заїхали на футбольне поле біля ставу та їздили по газону, крутячи кола. Про це повідомили у спільноті «В Копичинці та навколишні Села».

За словами авторів звернення, внаслідок такої «розваги» було пошкоджено покриття футбольного поля.

«Цей стадіон хтось щодня доглядає, вкладає свій час, сили та кошти, щоб діти й спортсмени мали де тренуватися», — йдеться у дописі.

Автори повідомили, що мають фото та відео, на яких зафіксовані мотоциклісти, і заявляють, що знають, хто саме заїхав на поле.

Винуватцям запропонували протягом двох днів добровільно відшкодувати завдану шкоду та привести територію стадіону до належного стану.

Якщо цього не станеться, автори звернення планують передати наявні фото- та відеоматеріали правоохоронцям. Також вони заявили про можливість оприлюднити інформацію про випадок та наявні докази в межах закону.

«Стадіон — не місце для мотокросу. Чужа праця та спортивна інфраструктура — не те, що можна нищити заради власної розваги», — наголосили автори допису.