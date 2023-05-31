У Тернополі автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом

Сьогодні зранку, на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo здійснив наїзд на громадянку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Патрульні надали громадянці необхідну допомогу, забезпечили охорону місця події та направили постраждалу до лікарні.

Всі деталі автопригоди з’ясовує слідчий по ДТП.

Нагадуємо, пішоходам забороняється:

❌ виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

❌ раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема, на пішохідний перехід;

❌ допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

❌ переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

❌ затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

❌ рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.

Будьте уважні та бережіть себе!