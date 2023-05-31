Майже 100 камер відеоспостереження з’явиться у дворах Тернополя

У Тернополі триває реалізація проєкту «Безпечний двір», в рамках якого на вулицях та у дворах міста встановлюють камери відеоспостереження.

«У місті продовжується встановлення камер зовнішнього відеоспостереження. Близько 100 камер з’явиться цього року у дворах будинків на прохання мешканців. Задля безпеки громадян на час воєнного стану камери працюють, проте доступ до них мають лише правоохоронні органи, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Однак у випадку необхідності будь-хто з мешканців будинку зможе отримати запис з камер за певний час. Роботи зі встановлення камер будуть тримати впродовж 2023 року».

Нагадаємо, програму «Безпечний двір» започаткували у Тернополі у 2020 року. У місті вже встановлено 1084 камери відеоспостереження.