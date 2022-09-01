У Тернополі біля дамби ставу змінюють правила кругового руху. Тепер головна дорога – на кільці й автомобілі, які рухаються по колу, мають перевагу. Зміни запровадять завтра. Про це розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик.

За його словами, на цій ділянці дороги замінили верхній шар асфальту та встановили нові знаки.

“З 28 серпня 2017 року внесено зміни в закон України про дорожній рух, де передбачається кільцевий рух головним, так як є практично у всьому світі. На даний час нова схема впроваджена, нам залишилося тільки нанести дорожню розмітку і завтра розчохлимо всі знаки. Знаки вже всі виставлені зі всіх сторін – попереджувальні знаки: “Увага! Зміна організації дорожнього руху”. Ми дали технічну полосу, зробили два острівки безпеки і поміняли верхній шар дорожнього покриття в найгірших ділянках”, – каже Вітик.

Роботи ще не завершили, розповів Олег Вітик, тому витрат поки не підрахували.