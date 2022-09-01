Сьогодні у Тернополі буде погашена перша офіційна благодійна марка України
Сьогодні, 1 вересня, у Тернополі в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбудеться урочиста церемонія погашення нової поштової марки «Пес Патрон».
Як запевняють організатори заходу, це перша офіційна благодійна марка країни. Вона розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден. Кожен, хто її придбає стане учасником благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування, а також долучиться до допомоги притулкам для тварин.
Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж нового поштового випуску марки становить один мільйон екземплярів.
Як запевняють організатори заходу, це перша офіційна благодійна марка країни. Вона розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден. Кожен, хто її придбає стане учасником благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування, а також долучиться до допомоги притулкам для тварин.
Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж нового поштового випуску марки становить один мільйон екземплярів.
Також під час заходу буде презентована створена в Головному управлінні ДСНС єдина в області “Кімната мінної безпеки”.