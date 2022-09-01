10:33 | 1.09.2022
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Афіша Тернополя 

Сьогодні у Тернополі буде погашена перша офіційна благодійна марка України

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Сьогодні, 1 вересня, у Тернополі в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбудеться урочиста церемонія погашення нової поштової марки «Пес Патрон».
Як запевняють організатори заходу, це перша офіційна благодійна марка країни. Вона розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден. Кожен, хто її придбає стане учасником благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування, а також долучиться до допомоги притулкам для тварин.
Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж нового поштового випуску марки становить один мільйон екземплярів.
Також під час заходу буде презентована створена в Головному управлінні ДСНС єдина в області “Кімната мінної безпеки”.

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