Сьогодні у Тернополі буде погашена перша офіційна благодійна марка України

Сьогодні, 1 вересня, у Тернополі в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбудеться урочиста церемонія погашення нової поштової марки «Пес Патрон».

Як запевняють організатори заходу, це перша офіційна благодійна марка країни. Вона розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден. Кожен, хто її придбає стане учасником благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування, а також долучиться до допомоги притулкам для тварин.

Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж нового поштового випуску марки становить один мільйон екземплярів.

Також під час заходу буде презентована створена в Головному управлінні ДСНС єдина в області “Кімната мінної безпеки”.