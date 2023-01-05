У Тернополі блукала старенька жінка

Учора патрульні отримали повідомлення від небайдужого чоловіка, що на території одного з гаражних кооперативів міста блукає старенька жінка.

Інспектори негайно прибули на місце події, де й виявили літню жінку. Вона скаржилася на погане самопочуття та не пам’ятала, де її домівка. Поліцейські заспокоїли громадянку, посадили до службово авто, щоб вона зігрілася та викликали на місце карету швидкої. Охоронцям порядку вдалося встановити місце проживання старенької та дані сина.

Патрульні супроводили карету швидкої з жінкою до медичного закладу та повідомили про подію її сина.

Дякуємо небайдужим громадянам за правосвідомість та уважність.

Не будьте байдужі до чужої біди: якщо ви бачите на вулиці неповнолітню дитину чи людину похилого віку, що заблукали — телефонуйте на спецлінію 102.

Ми допоможемо повернути їх додому.