У Тернополі будуть евакуйовувати автомобілі, які порушуватимуть правила паркування

У Тернополі на базі управління муніципальної поліції працюватимуть інспектори з паркування. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету, – повідомляють у міській раді.

Як пояснює начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів, повноваження інспекторів з паркування визначені новим законодавством, зокрема Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».

Цим законом передбачається, що інспектори з паркування будуть фіксувати та виносити постанови про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів, тобто евакуювати автомобілі, які перешкоджають руху іншим транспортним засобам або припарковані з порушенням правил паркування на штрафмайданчик.

Уся інформація про евакуйовані транспортні засоби буде розміщена на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Наразі ще триває доопрацювання нормативної бази щодо роботи інспекторів з паркування, зокрема і внесення відповідних змін у Положення про роботу управління муніципальної поліції, та розробка тематичного модулю на сайті міської ради.