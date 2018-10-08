У Бережанах виявили ляльку, яка небезпечна для дітей (фото)

Спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів здійснили планову перевірку характеристик ігор та іграшок для дітей в одному з магазинів м. Бережани. В ході планового заходу у фізичної особи-підприємця здійснено відбір зразків продукції, а саме іграшки ляльки арт. CLG17084 для проведення лабораторних випробувань в ДП «Тернопільстандартметрологія» на предмет відповідності продукції вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя та здоров’я споживачів.

За результатами проведених лабораторних випробувань встановлено, що зразок продукції не відповідає вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, а саме на іграшці, її пакуванні не зазначене найменування чи зареєстрована торговельна марка та адреса імпортера; не відповідає вимогам за показником міцності швів; в результаті випробування обертальним моментом, від ляльки від’єдналася дрібна частина (ніс); іграшка не відповідає вимогам ДСТУ EN 71-2:2017 за показником займистості (швидкість поширення полум’я іграшки становить 37 мм/с, при нормі не більше 30 мм/с).

На підставі розроблених органом ринкового нагляду сценарних планів ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція становить високий рівень загрози для життя та здоров’я споживачів.

Розповсюджувачу вказаної вище зазначеної продукції надано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – про заборону надання продукції на ринку.