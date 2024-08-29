У Тернополі через будівельні роботи чоловік витягнув зброю

Місцевому жителю тернопільські поліцейські інкримінують погрозу вбивством.

Зловмиснику не сподобався шум будівельних робіт, які проводилися в багатоповерхівці. Подія трапилася на вулиці Симоненка у Тернополі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від робітника про те, що невідомий чоловік під час суперечки дістав предмет, зовні схожий на пістолет й почав ним погрожувати.

Як встановили правоохоронці, 44-річному тернополянину не сподобалося, що у його будинку шумно проводилися будівельні роботи. Чоловік зробив зауваження бригаді працівників й вчинив конфлікт. Взявши предмет, схожий на пістолет, почав погрожувати одному із робітників розправою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Дізнавачі вилучили у зловмисника предмет, схожий на пістолет та магазин до нього, в якому знаходилося 5 набоїв.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.