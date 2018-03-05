Митрополит Василій візитував парафію Христового Воскресіння м. Збараж

4 березня Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) візитував парафію Христового Воскресіння м. Збараж. Тепло та з короваєм зустрічали Владику Марійська і Вівтарна дружина, члени парафіяльних спільнот, велика кількість парафіян та гостей.

Архиєрей очолив Божественну Літургію і виголосив проповідь з нагоди II неділі Великого посту: «Молитва має два крила – це піст і милостиня. Тому в часі посту закликаю вас робити добро. І особливо кличу вас до посиленої молитви за мир і спокій в Україні; за тих, хто береже той спокій для нас, тих, хто зараз на передовій на Сході України, – наголосив Владика Василій. – Молитва має велику силу. Моліться і Бог вислухає вас. Особливо прошу в часі посту розважати, що Ісус віддав своє життя за кожного з нас, щоб ми мали життя вічне. Про це потрібно пам’ятати і не завдавати болю Христові своїми гріхами».

Архиєрей подякував адміністратору церкви Христового Воскресіння отцю Олексію Боднарчуку за теплий прийом і ревне служіння у Божому винограднику, отцю Омеляну Колодчаку за багаторічну сумлінну працю. Отець Олексій від імені парафії подарував Митрополиту архиєрейські орлиці.

Наостанок Владика Василій анонсував, що з 17 по 22 березня у храмі перебуватиме чудотворна ікона Матері Божої Зарваницької, яку нещодавно коронував Папа Франциск. В часі перебування чудотворного образу храм буде відчинений з 8:00 до 19:00 години та буде можливість Сповіді протягом усього дня.

За інформацією прес-служби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії з посиланням на повідомлення Надії Тхір.