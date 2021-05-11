У Тернополі через футбол перекриють дороги та заборонять продаж алкогольних напоїв

Через проведення фінального поєдинку Кубку України з футболу сезону-2020/2021 між клубами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) 13 травня буде обмежено рух автотранспорту на вул. Клінічній, вул. Романа Шухевича, від вул. Веселої в сторону просп. Степана Бандери, вул. Парковій від вул. Зеленої в сторону вул. Р. Шухевича, окрім спецтранспорту, та на вул. Коцюбинського для усіх тернополян, окрім мешканців, які проживають на вказаній вулиці.

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Окрім того, 13 травня з 16:00 год. буде заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного призначення на території вулиць, прилеглих до Тернопільського міського стадіону