Тернопіль та довколишні села будуть два дні без води

У зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 00 год 19 травня до 24 год 20 травня буде припинено водопостачання мікрорайонів “Сонячний”, “Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл. Про це повідомляє “Тернопільводоканал”.



З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Бродівська, Лук’яновича, Клінічна, Малишка, Польового, Коцюбинського, Оболоня, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж. З метою покращення якості води здійснюють її двічі на рік – навесні та восени.

Нагадаємо, що торік, через карантинні обмеження, “Тернопільводоканал” не проводив планове промивання, що спричинило критичне збільшення осаду заліза на внутрішніх стінках водопровідних мереж.