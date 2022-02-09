У Тернополі через незаконно встановлений МАФ без води залишилися декілька будинків

Близько 5-ти годин минулої неділі залишалися без води мешканці кількох будинків на вулиці Купчинського в Тернополі. “Якби не кіоск, встановлений в охоронній зоні “Тернопільводоканалу” — змогли б ліквідувати аварію максимум за півтора години”, — пояснює майстер відділу водопровідно-каналізаційних мереж Василь Красновський.

Натомість, аби дістатися до пошкодженого водопроводу, аварійникам довелося… викликати муніципальну поліцію. Попри те, що власник споруди встановив споруду з явним порушенням норм — над водомережею, демонтувати її без попередження було б грубим порушенням закону.

За короткий час, у неділю, розшукати власника кіоска, який уже тривалий час стоїть на замку — це ще той квест. Тому оперативно вирішили перенести його на інше місце, але в присутності поліції.

“Добре, що в автопарку водоканалу є спецавтомобіль MAN, якому під силу подібні операції, і водій погодився вийти у свій законний вихідний. Якби довелося орендувати, люди залишались би без води ще довше, — каже майстер. — Кіоск до того ж був під’єднаним до електромереж, що вимагало дотримання певних правил безпеки. Не знали також, що всередині, тож діяли на власний страх і ризик…”.

“Ця ситуація яскраво ілюструє, що дотримання вимог про охоронні й санітарні зони має стати нормою для місцевих підприємців, — каже начальник водопровідно-каналізаційної інспекції Іван Гладкий. — Як бачите, кілька сотень тернопільських сімей, комунальне підприємство стали заручниками одного недобросовісного підприємця, для якого власні інтереси — понад усе. Подібних порушень у місті — десятки. Ведемо з суб’єктами господарювання роз’яснювальну роботу, надсилаємо листи-попередження, подаємо судові позови… Частину порушень вдається таким чином усунути, але й нові періодично з’являються. І це не завжди металеві будки, які можна переставити на інше місце. Якщо таким бізнесменам начхати на закон та інтереси громади, то мусять знати, що розміщення об’єктів в охоронних зонах водопровідних і каналізаційних мереж — це міна сповільненої дії. Якщо труби великого діаметру, а пошкодження велике — вода матиме руйнівну силу. Можна втратити не лише майно, а й наразити на небезпеку людей, які на той час перебуватимуть у незаконно розміщеному приміщенні”.