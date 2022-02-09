«Укрзалізниця» призначила експериментальний дизель-поїзд Львів – Тернопіль–Чернівці–Коломия

З 28 лютого АТ «Укрзалізниця» призначає експериментальне курсування дизель-поїзда № 802/801 Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия. Поїзд курсуватиме по буднях. Він виїжджатиме зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34. Зворотно виїзд з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуття до Львова о 23:27.

Таким чином, поїзд долатиме відстань від Чернівців до Львова трохи більше ніж за 6 годин, сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами. Маршрут обслуговуватиме комфортабельний тривагонний поїзд ДПКр-3 2021 року виробництва.

Також на час планового технічного огляду та поточного ремонту дизель-поїзда, що наразі курсує маршрутом «Прикарпатського експреса» № 807/808 Ківерці – Коломия, з 14 по 24 лютого цей маршрут обслуговуватиме інший дизель-поїзд з маршруту «Буковельського експреса» № 809/810 Львів – Ясіня.

До графіка й маршруту курсування «Прикарпатського експреса» будуть внесені тимчасові зміни. Він курсуватиме за звичним графіком у напрямку Ківерців 14-16 та 22-23 лютого, а в напрямку Коломиї – 15-17 та 23-24 лютого.

14 та 21 лютого «Прикарпатський експрес» курсуватиме за скороченим маршрутом Львів – Коломия, а 17 та 24 лютого – Коломия – Львів.

«Буковельський експрес» продовжить курсування звичним для себе маршрутом по п’ятницях, суботах та неділях.

Нагадаємо, у 2021 році АТ «Укрзалізниця» придбала 3 нові дизель-поїзди ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу в рамках реалізації програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Цього року компанія планує отримати щонайменше два аналогічні дизель-поїзди та вже в березні-квітні розширити мережу курсування комфортних та сучасних регіональних експресів.