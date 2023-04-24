У Тернополі четверо дорослих вкрали 60 м’яких іграшок

Увага! Розшук

Поліцейські Тернополя встановлюють місцезнаходження чотирьох осіб: жінки та трьох чоловіків, які ймовірно причетні до злочину.

Подія трапилася 7 квітня близько 19:20 в торговельно-розважальному центрі, що на вулиці Текстильна.

Незнайомці пошкодили дитячий атракціон та викрали близько 60 мʼяких іграшок.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами 27-11-70, 096-996-86-98 або на лінію «102».

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