У Тернополі загубився 8-річний хлопчик

Патрульні допомогли розшукати хлопчика, що загубився

Учора, близько 15-ї години, до поліцейських за допомогою звернулася розгублена жінка. Вона розповіла, що її 8-річний онук загубився. Самостійно бабусі розшукати дитину не вдалося.

Інспектори дізналися у заявниці зовнішні прикмети хлопчика та розпочали пошуки. До доброї справи долучилися й небайдужі громадяни.

Перевіривши територію паркової зони, інспекторам вдалося знайти маленького втікача. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожувало, тож охоронці порядку передали його бабусі.

Жінка щиро подякувала патрульним за допомогу.