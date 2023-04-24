16:09 | 24.04.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі загубився 8-річний хлопчик

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Патрульні допомогли розшукати хлопчика, що загубився

Учора, близько 15-ї години, до поліцейських за допомогою звернулася розгублена жінка. Вона розповіла, що її 8-річний онук загубився. Самостійно бабусі розшукати дитину не вдалося.

Інспектори дізналися у заявниці зовнішні прикмети хлопчика та розпочали пошуки. До доброї справи долучилися й небайдужі громадяни.

Перевіривши територію паркової зони, інспекторам вдалося знайти маленького втікача. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожувало, тож охоронці порядку передали його бабусі.

Жінка щиро подякувала патрульним за допомогу.

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