У Тернополі чоловік до смерті побив співмешканку
Співмешканець до смерті побив тернополянку, але коли приїхала поліція запевняв, що вона впала та отримала травми, несумісні із життям. Про непритомну подругу фігурант розповів знайомій, а вже вона викликала поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група ГУНП в Тернопільській області та працівники карного розшуку.
Зайшовши до помешкання, правоохоронці виявили на підлозі бездиханне тіло 44-річної жінки з ознаками насильницької смерті. У ході перевірки стало відомо, що потерпіла померла в результаті численних тілесних ушкоджень.
Злочин трапився у Тернополі 13 лютого близько опівночі. За словами сусідів, співмешканці зловживали спиртними напоями, між ними часто виникали конфлікти та до них неодноразово приїздили працівники поліції.
Що сталося у день нещастя, чоловік не зізнається. 49-річного тернополянина затримали відповідно до статті 208 КУпАП. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.