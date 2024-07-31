У Тернополі чоловік під кайфом вчинив ДТП

Учора, на вулиці Бережанській ми зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення ПДР. На вимогу патрульних пред’явити документи керманич поводився зухвало та поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Патрульні оперативно розпочали переслідування. Водій не реагував на спеціальні сигнали, їхав на чималій швидкості, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Інспектори виявили за кермом 36-річного чоловіка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку останній категорично відмовився❌

Окрім того, патрульні встановили, що чоловік вже не вперше сідає за кермо в стані сп’яніння та позбавлений права керувати транспортним засобом за рішенням суду і вже притягався за це порушення до відповідальності протягом року.

Ми склали на порушника адміністративні матеріали:

➡️ за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

➡️ за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку);

➡️ за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

➡️ за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);

➡️ за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.