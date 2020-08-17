10:31 | 17.08.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік зазнав важких травм, випавши з другого поверху

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Відкрита черепно-мозкова травма, забій та стиснення головного мозку, стиснення лівого склепіння та основи черепа – саме з таким переліком травм потрапив у Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги житель м. Тернополя. Як з’ясувалось, 50-річний чоловік перебував в одному з житлових будинків по вул. Білогірська та, за нез’ясованих обставин, впав з висоти другого поверху. Друзі, які на той момент перебували поруч, швидко доставили потерпілого до лікарні.

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