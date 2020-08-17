На Тернопільщині вандали понищили солом’яну фотозону, яка втішала малечу і дорослих (+фото)

Лише тиждень своєю забавною сутністю на Чортківщині втішала дзвонівська фотозона як дітей, так і дорослих. Небачена кількість охочих, особливо у вихідні дні, насолоджувалася картиною хліборобської пори. Але гостювали і такі, кому впала в око не жнив’яна краса, а 200-літрова сталева бочка з-під трактора, – пише пресслужба ПАП «Двін».

І вже у п’ятницю, 14 серпня, спеціалісти змушені були проводити терміновий техогляд солом’яного трактора, поставивши, натомість вкраденої, таку ж саму, але вже, спеціально, – діряву.

Крадії не забарилися і з початком наступної доби суботи, коли весь люд насолоджувався солодким сном, – повторно навідалися до обраного об’єкта. А через діряве розчарування – ось такий фінал: поперевертали, порозрізали скріплювальні сітки, порозкидавши і обернувши ведмедя. Кожен поціновує своє!