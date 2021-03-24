Тернопільський міськрайонний суд працюватиме в особливому режимі

У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ НА ПЕРІОД З 24 БЕРЕЗНЯ ПО 03 КВІТНЯ 2021 РОКУ! Про це повідомляє пресслужба суду.

Через виявлення захворювання на COVID-19 у працівників та суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області встановлено особливий режим роботи суду.

Зокрема, припинено розгляд справ у судових засіданнях за участю учасників судового процесу, крім справ, що потребують невідкладного розгляду та справ. При цьому розгляд таких справ відбувається лише за умови забезпечення учасників процесів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Розгляд справ участь сторін у яких не є обов’язковою, відбувається лише за наявності відомостей про їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи та відсутності клопотання про відкладення чи оголошення перерви у судовому засіданні.

Для попередження розповсюдження хвороби Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області рекомендує учасникам судового процесу використовувати альтернативні шляхи звернення до суду (електронний кабінет, електронну пошту та телефон). Рекомендуємо направляти позовні заяви, заяви процесуального характеру на адресу Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області поштою за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул.. Котляревського, 34. E-mail: inbox@tem.te.court.gov.ua Телефони: Контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно на всій території України)