Тернопільський міськрайонний суд працюватиме в особливому режимі
У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ НА ПЕРІОД З 24 БЕРЕЗНЯ ПО 03 КВІТНЯ 2021 РОКУ! Про це повідомляє пресслужба суду.
Для попередження розповсюдження хвороби Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області рекомендує учасникам судового процесу використовувати альтернативні шляхи звернення до суду (електронний кабінет, електронну пошту та телефон).
Рекомендуємо направляти позовні заяви, заяви процесуального характеру на адресу Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області поштою за адресою:
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