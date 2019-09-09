У Тернополі діти з інвалідністю перевтілитись у модних “стиляг”

Дев’ятеро “стиляг” чудово та яскраво провели час на вечірці під назвою Dream Day. Головні організатори дійства ГО “Життя без меж” зазначають, що даний проект є пілотним, а разом з тим, гарною нагодою продемонструвати те, що життя діток з інвалідністю – це не випробування, а повноцінні дні, які теж можуть бути радісними і різнобарвними.

Перевтілитись у модних стиляг мали бажання і четверо вихованців нашого Центру. Вони активно й заповзято брали участь в усіх майстер-класах, веселились від душі та заводили нові знайомства.

Dream Day став по-справжньому казковим завдяки різноманіттю забав: веселі аніматори показали діткам цікаву історію, запустили мильні бульбашки та розмалювали аквагримом усіх охочих; були проведені пізнавальні майстер-класи з піскотерапії, витинання, ліплення пластиліном, арттерапія.

А наші чарівні вчитель-логопед Маргарита Гоман та вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю Марія Савка організували майстер-клас по оформленню осіннього віночка та створення образу їжака.

Допомогти та розважити дітей також зголосилися восьмикласники Тернопільської загальноосвітньої школи №14.

В цілому, свято пройшло дуже вдало, адже усмішка та приємні емоції не сходили з обличь дітей. Вдосталь розважившись, вони поласували смаколиками, а деякі міцно обійняли батьків за те, що дають їм змогу жити на повну та можливість відчуваючи усі спектри життя!