У Тернополі діють безкоштовні спортивні програми з адаптивних видів спорту для захисників, ветеранів та їхніх сімей

У Тернополі продовжують активно впроваджувати програми підтримки захисників України, ветеранів та їхніх родин. В місті діють безоплатні спортивні програми з адаптивних видів спорту, які доступні у спортивних комплексах.

«У Тернополі ми відкриваємо нові горизонти для спорту, а також нові можливості для наших ветеранів. Кожен із видів спорту, які представлені у місті – це нові можливості, нові виклики, новий шлях та нові досягнення. Ми запрошуємо всіх, незалежно від спортивних досягнень та рівня фізичної підготовки. Кожен має можливість стати членом єдиної спортивної родини, яку ми формуємо. Кожен отримує свою необхідну допомогу, підтримку та має змогу досягнути бажаного. Тернопіль підтримує, а сила духу перемагає і це щодня доводять наші ветерани», – зазначив Сергій Надал.

Нагадуємо, що до команди з ампфутболу «Вікінги» можуть долучитися нові гравці. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 050 338 45 80.

Додамо, у разі виникнення питань звертайтесь у КЗ «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв» за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (050) 501 8524, соцмережі – Центр підтримки ветеранів та родин Героїв. Або ж у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067)395-88-62.