У Чорткові встановили ще одну сонячну електростанцію для лікарні

Чортків впевнено рухається до енергонезалежності та сталого розвитку. У рамках масштабного проєкту «Сонячний Чортків» до міста доставлено ще одну сонячну електростанцію потужністю 50 кВт. Вона забезпечуватиме безперебійне живлення пологового та інфекційного відділень Чортківської центральної міської лікарні.

Цей проєкт став переможцем всеукраїнського конкурсу «Сонце для України» від Greenpeace Ukraine. Встановлення стало можливим завдяки підтримці BIOHAUS-Stiftung та Наталії Петренко.

«Стабільне електропостачання у медичних закладах – життєво необхідне. Особливо це стосується таких чутливих відділень, як пологове та інфекційне. Крім того, завдяки новій СЕС лікарня зможе зменшити витрати на електроенергію, яка постійно дорожчає», — зазначають у команді проєкту.

На сьогодні на території Чортківської міської лікарні вже функціонують дві сонячні станції:

мережева потужністю 21,6 кВт,

гібридна потужністю 50 кВт із накопичувачем енергії на 40 кВт*год.

Нові станції не лише підвищують енергонезалежність медзакладів, але й демонструють приклад успішного переходу муніципального сектору на відновлювані джерела енергії.

Проєкт «Сонячний Чортків» — перший у своєму роді в Україні. Він спрямований на системний перехід міста на «зелену» енергію, що має на меті не лише енергетичну безпеку, а й збереження довкілля.

☀️ Чортків світиться сонячною енергією — і це тільки початок!