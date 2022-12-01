У Тернополі доступна інтерактивна карта закладів торгівлі, які працюють без світла

Для зручності тернополян та гостей нашого міста розроблено інтерактивну мапу закладів торгівлі, які працюють без світла. Так, на цій карті зібрано актуальну інформацію про місця продажу продуктів, ліків та інших товарів в умовах відсутності електропостачання.

Карта вміщує у себе інформацію про графік роботи, типи товарів та контакти закладів сфери послуг: продуктових магазинів, супермаркетів, аптек, закладів харчування,

На разі, на мапі позначено 54 об’єкти, зокрема, з них – 42 магазини, 2 супермаркети, 1 гіпермаркет та 9 закладів громадського харчування, які працюють на альтернативному електропостачанні. Карта буде постійно оновлюватись.

Звертаємось з проханням допомогти поповнити карту новими локаціями. Так, якщо ви маєте інформацію щодо закладів, які працюють на генераторах, прохання надсилати назву, адресу та контактні дані власників/адміністраторів з метою уточнювання таких даних на електронну адресу: presamr@gmail.com.

До слова, також для тернополян та гостей нашого міста інтерактивна карта, на які позначені місця розміщення пунктів обігріву.