Тернополянам перерахують оплату за послуги з теплопостачання

Перерахунок за послуги з постачання теплової енергії здійснять для споживачів у Тернополі.

«У зв’язку з влаштуванням обвідних ліній подачі теплоносія в індивідуальних теплових пунктах багатоквартирних житлових будинків внаслідок вимкнень електроенергії, на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про проведення перерахунку за послуги з постачання теплової енергії тернополянам», – пояснили у міськраді.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» проведе нарахування плати за послугу з постачання теплової енергії споживачам в багатоквартирних житлових будинках, в яких влаштовані обвідні лінії індивідуальних теплових пунктів, наступним чином:

1) за листопад 2022 року: за період місяця, охоплений приладним обліком – за показаннями приладів комерційного обліку;

за інший період місяця – за обсяг споживання теплової енергії, визначений згідно середньодобового споживання в листопаді 2022 року за показаннями приладів комерційного обліку;

2) починаючи з нарахувань за грудень 2022 року – відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» за обсяг споживання теплової енергії, визначений за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування;

3) для нарахування плати починаючи з грудня 2022 року застосовувати двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, який визначається як сума тарифів на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, встановлений рішенням виконавчого комітету від 01.12.2021 № 1105 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води» (із змінами).

Механізм нарахування плати за послугу з постачання теплової енергії при способі подачі теплоносія, комунальне підприємство вимушене застосовувати внаслідок порушень у роботі енергетичної системи України.