У Тернополі хочуть перейменувати 10 вулиць. В місті, окрім демонтажу пам’ятника російському поету Пушкіну та радянському літаку, що розташовувався на проспекті Степана Бандери, планується перейменувати вулиці, назви яких мають російське і радянське значення. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, більше 300 жителів Тернопільської громади підписали електронну петицію під назвою “Знесення об’єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов’язані з пропагандою російської культури”. Автор цієї петиції – Юрій Завадський.

Автор петиції пропонує перейменувати низку тернопільських вулиць. А саме Гагаріна, Глінки, Живова, Карпенка, Ломоносова, Пушкіна, Танцорова, Чалдаєва, Чехова, Достоєвського. Юрій Завадський у тексті петиції пропонує назвати ці вулиці іменами людей, які походять із Тернопільщини й залишили вагомий внесок в історії, або прислужилися боротьбі України за незалежність і звільнення від російської окупації.

Нагадаємо, 9 квітня у Тернополі провели демонтаж пам’ятника російському поету Пушкіну, 14 квітня демонтували радянський літак, що розташовувався на проспекті Степана Бандери при вході у парк Національного відродження, а також у райцентрі на Тернопільщині демонтували радянський танк.