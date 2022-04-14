На Тернопільщині найчастіше декларують доходи від спадку та дарування

Упродовж першого кварталу цього року 2249 осіб подали податкові декларації про отримані доходи. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. Він додав, що із загальної кількості декларацій 946 подали громадяни, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, а 1303 – ті, хто виявили бажання реалізувати своє право на податкову знижку.

Наші краяни заявили про отримання 90,8 млн грн доходу. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 4,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,2 млн грн військового збору.

«Відрадно, що жителі Тернопільського краю, які отримували доходи за кордоном, теж активно долучились до деклараційної кампанії. Таких декларантів маємо вже 180. Сума заявленого доходу склала 10,1 млн грн доходу», – повідомив очільник податкової служби області.

Найчастіше ж краяни декларували доходи від спадку та дарування: вже подано 384 таких декларації на суму 51 млн гривень. Ще 173 декларанти інформували про збагачення від продажу рухомого та нерухомого майна, а 61 – про здачу такого майна у найм. Вони отримали відповідно 11,1 млн грн та 3,3 млн грн доходу. Незалежна професійна діяльність посприяла покращенню фінансового стану 63 осіб на суму 7,4 млн гривень. Про отримання інвестиційних прибутків заявили два декларанти на суму 100 тис. гривень.

Михайло Яцина наголосив, що у період воєнних дій для зручності, комфорту та безпеки декларантам варто використовувати електронні сервіси податкової служби, зокрема «Електронний кабінет».

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області