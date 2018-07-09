У Тернополі колегія суддів відхилила апеляцію засудженого за вбивство жінки

Колегія суддів Апеляційного суду Тернопільської області залишила без задоволення апеляційні скарги обвинуваченого Ігоря Р. та його захисника на вирок Зборівського районного суду Тернопільської області від 12 квітня 2018 року, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Цим вироком Ігоря Р. визнаного винним за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та засуджено до 7 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднано невідбуту частину покарання, призначеного вироком Бережанського районного суду Тернопільської області від 12 грудня 2014 року, та остаточно визначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Відповідно до матеріалів справи, 26 червня 2016 року приблизно о 21-ій год. під час сварки з сусідкою, потерпілою Русланою Б., обвинувачений на ґрунті раптово виниклої неприязні наніс їй удар ножем у груди, внаслідок чого жінка померла.

У судовому засіданні обвинувачений вини не визнав. У поданій апеляційній скарзі Ігор Р. просив вирок суду скасувати, справу направити на новий судовий розгляд у суд першої інстанції в іншому складі суду. Потерпіла, мати Руслани Б., та її представник оскаржили міру покарання через її м’якість.

Заслухавши суддю доповідача та думку учасників процесу, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Апеляційного суду Тернопільської області не знайшла підстав для задоволення апеляцій, і вирок суду першої інстанції залишила без змін, а подані апеляції — без задоволення.

Оскільки підготовка повного тексту ухвали вимагає значного часу, в залі судових засідань проголошено резолютивну частину судового рішення. Повний текст ухвали буде оголошено 9 липня 2018 року.