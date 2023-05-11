У Тернополі квартирант судді напав на журналістку

У Тернополі квартирант судді апеляційного господарського суду Людмили Кропивної напав на журналістку телеканалу «Еспресо» Марію Івановську, яка виконувала редакційне завдання.

Як повідомив канал, знімальна група виконувала редакційне завдання — перевіряла суддівські декларації про майновий стан.

У будинку, де розташована квартира судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної, чоловік 1987 року народження, який назвався її квартирантом, напав на журналістку Марію Івановську.

Він відібрав її телефон, намагався затягнути співробітницю «Еспресо» до квартири та погрожував побити ногами.

Журналісти зафіксували епізод на відео.

Тернопільське районне управління поліції порушило кримінальні провадження за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і грабіж в умовах війни. Розслідування справи триває.