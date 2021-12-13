Косметологія – воістину наука краси. Сучасні методи в арсеналі лікарів-косметологів здатні багато на що – сьогодні цілком реально прибрати зморшки, повернути шкірі свіжий вигляд і молодість, уповільнити процеси старіння. Але постає питання – як часто потрібно відвідувати косметолога, щоб підтримувати красу і не шкодити здоров’ю?

Чому і як часто потрібно відвідувати косметолога: відповіді спеціаліста

Запорука молодості та краси – здоровий спосіб життя, грамотний домашній догляд та своєчасне відвідування косметолога. Навіть якщо немає суттєвих проблем зі шкірою обличчя, профілактика та раннє виявлення перших вікових змін рекомендовані всім. Ще легендарна Коко Шанель говорила, що виглядати у 50 на 20 неможливо, не роблячи зусиль. Висновок – потрібно відвідувати косметолога регулярно, виконуючи процедури, рекомендовані лікарем.

Коли потрібно відвідувати косметолога?

Салонні процедури повинні бути такими ж регулярними, як відвідування спортзалу та інші корисні звички. Деякі вважають косметологічні процедури необов’язковими. І зневага доглядом за собою дає результат на обличчя, у всіх сенсах. Регулярне відвідування косметолога однозначно зробить шкіру молодшою, підтягнутою та свіжою.

Коли потрібно відвідувати косметолога – питання індивідуальне. Немає суворого єдиного графіка салонних процедур. Частота відвідування косметолога залежить від кількох факторів:

Вид процедури. Якщо необхідний масаж обличчя, повторювати його потрібно мінімум 1 раз на місяць. Усунення мімічних зморшок ботоксом проводять із інтервалом 7-8 місяців. Частота виконання чистки обличчя визначається типом та станом шкіри – може бути щотижневою або раз на кілька місяців. Багато косметологічних процедур мають накопичувальний ефект, і повторювати їх потрібно з певною регулярністю. Вік. Скільки на рік потрібно відвідувати косметолога, залежить від вікових змін. Що старша шкіра, то частіше їй потрібен професійний догляд у косметолога для підтримки краси та молодості. Показання та протипоказання. Важливий критерій, який обов’язково враховує лікар при призначенні процедури. Наприклад, навіть нешкідливі косметологічні процедури протипоказані при пошкодженні шкіри або онкології. Також існують обмеження на окремі процедури під час вагітності та грудного вигодовування – у цей період рекомендують відмовитись від будь-яких ін’єкційних процедур.

У догляді за шкірою важливою є не частота відвідування салону, а регулярність. Набагато ефективніше раз на місяць відвідувати косметолога протягом кількох років, ніж ходити до лікаря через день цілий місяць, а потім не з’являтися роками.

Навіщо потрібно відвідувати косметолога?

Косметологічні процедури допоможуть усунути:

Акне. Закупорка сальних залоз та поява прищів – ознака не лише підліткового віку. Ці дефекти шкіри багато в чому залежать від гормонального балансу, способу життя, харчування та домашнього догляду. Професійні чистка і процедури, що підтримують здоровий стан шкіри, дозволять назавжди позбутися акне. Втрата пружності. Найпоширеніша проблема серед жінок після 40 років. Масаж, біоревіталізація та мезотерапія допоможуть підтягнути овал обличчя та омолодити шкіру, повернути їй пружність. Пігментні плями. Скупчення меланіну на поверхні шкіри з’являються через інтенсивний вплив ультрафіолету або як наслідок вікових змін. Косметолог усуне пігментні плями глибокими пілінгами та шліфуванням. Судинні зірочки. Жінки після 40 схильні до витончення стінок судин – на обличчі з’являється малюнок судинних зірочок. Вони не завдають шкоди здоров’ю, але суттєво псують зовнішній вигляд. Косметолог усуне ознаки вікових змін, наситить шкіру колагеном та прибере судинні зірочки лазером або мікрострумами. Чорні точки та розширені пори. Мейнстрім останніх років – абсолютна натуральність. Фахівці у всьому світі задають моду на природність та мінімум косметики. Розширеним порам та чорним точкам на такому обличчі не місце! Усунути їх допоможе професійна чистка, шліфування, зволоження шкіри гіалуроновою кислотою.

Популярне питання до лікаря – навіщо потрібно відвідувати косметолога, якщо з моєю шкірою все гаразд? Поширена помилка – до косметолога звертаються тільки в тому випадку, коли існують серйозні проблеми зі шкірою. Але головний принцип косметології “Працювати на випередження”. Боротися з передчасними ознаками старіння шкіри краще заздалегідь, ніж потім усувати глибокі дефекти шкіри. Висновок один – навіть чиста і здорова шкіра потребує грамотного професійного догляду.

Чи потрібно відвідувати косметолога, якщо нема видимих ​​дефектів шкіри? Відповідь однозначна – треба! Мета регулярних походів до косметолога:

Грамотний вибір засобів догляду. У магазинах багато косметичних засобів, а реклама змушує жінок купувати зовсім непотрібні баночки з кремами. Але кожна жінка унікальна, і таким же унікальним має бути догляд за шкірою. Лікар-косметолог на прийомі оцінить тип і стан шкіри, щодо цього підбере засоби догляду.

Профілактика. Перші ознаки старіння з’являються вже в 25 років, коли уповільнюється вироблення тканинного колагену та еластину. З цього віку слід регулярно вдаватися до косметичних процедур. Вони допоможуть підтримувати необхідний рівень будівельних білків у шкірі та збережуть молодість.

Релакс. Косметичні процедури дозволять переключитися від повсякденних турбот та відпочити від динамічного ритму життя.

Зі скільки років потрібно відвідувати косметолога?

Молодість – тимчасове поняття. Навіть якщо шкіра в ідеальному стані, профілактичні процедури нікому не зашкодять. Коли потрібно починати відвідувати косметолога – питання індивідуальне.

Але здебільшого починати знайомство з професійними косметологічними процедурами потрібно ще у підлітковому періоді. У цьому віці підлітки страждають від дисбалансу гормонів, що особливо позначається на зовнішньому вигляді – на обличчі утворюється безліч висипів та чорних точок. Усі ці дефекти відбиваються на психологічному стані підлітка.

Щоб допомогти дитині легше перенести підлітковий період, краще вдатися по допомогу досвідченого косметолога. Він навчить підлітка правильно доглядати за шкірою, підбере індивідуальний домашній догляд залежно від стану та типу шкіри. Якщо потрібно, лікар-косметолог призначить глибоке очищення шкіри та легкий пілінг.

Скільки потрібно щомісяця відвідувати косметолога?

Частота відвідування лікаря-косметолога індивідуальна. Якщо у віці 20 років достатньо 1 раз на кілька місяців відвідувати косметолога, то чим старша шкіра, тим більше ретельного догляду вона вимагає.

Щодо стану шкіри регулярність процедур може бути 2-3 рази на місяць. Скільки потрібно відвідувати косметолога, залежить від характеру процедури. Наприклад, масаж, біоревіталізація та мезотерапія мають накопичувальний ефект і вимагають кількох відвідувань із чіткою регулярністю. Тривалість курсу визначає лікар-косметолог.

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