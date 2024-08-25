У Тернополі люди отруїлися чадним газом

24 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у м. Тернопіль на вул. Дружби в квартирі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку потребують допомоги люди. До приїзду рятувальників 2 потерпілих, що перебували у стані свідомості вивели на свіже повітря. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Надзвичайними за допомогою медичних нош транспортували до карети швидкої потерпілу, котра була без свідомості.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікувального закладу з ознаками отруєння чадним газом у стані середньої важкості.

Чадний газ – одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях з газовими приладами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя!