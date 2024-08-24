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Володимир Зеленський призначив В’ячеслава Негоду головою Тернопільської ОВА

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Указ прописано 24 серпня.

За даними “Чесно”, Негода у 2019 році став заступником міністра розвитку громад та територій. Вже у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. 

За часів попередньої влади Негода працював першим заступником та заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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