Володимир Зеленський призначив В’ячеслава Негоду головою Тернопільської ОВА

Указ прописано 24 серпня.

За даними “Чесно”, Негода у 2019 році став заступником міністра розвитку громад та територій. Вже у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

За часів попередньої влади Негода працював першим заступником та заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.