У Тернополі мама з двома маленькими синами отруїлися чадним газом

10 січня о 21.55 та 22.40 дві бригади швидкої виїжджали на вул. Бережанську, де ціла сім’я отруїлася чадним газом. Про це повідомляє Центр ЕМД Тернопільщини.

У квартирі, де горіла газова колонка, двом дітям та їхній матері раптом стало погано. У них була загальна слабкість, запаморочення, блювота, головний біль, судоми…

Батько тим часом був у ванній кімнаті. Двох хлопчиків, віком 3 і 5 років, з діагнозом отруєння чадним газом, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

37-річну жінку, після наданої медичної допомоги, із тим же діагнозом, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Нагадаємо, при неповному згоранні газу утворюється дуже токсичний газ – оксид вуглецю (чадний газ), смертельно небезпечний для людини. Чадний газ не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Так, наприклад, в кухні об’ємом 16 куб.м при горінні 3-х горілок впродовж 2 годин концентрація СО зростає в 11 разів. Чадний газ є небезпечним тому, що він вступає в реакцію з гемоглобіном крові в 200-300 інтенсивніше за кисень. В наслідок цього кров’яні тільця втрачають здатність постачати організм киснем, що викликає кисневе голодування – гіпоксію. У першу чергу кисневе голодування відчувають клітини головного мозку – звідси виникає головний біль. Це перша ознака надходження до організму чадного газу. Крім цього його дія викликає порушення координації рухів, депресію, людина втрачає здатність розмірковувати, її поведінка стає неадекватною – втрачається бажання уникнення існуючої загрози та здійснення заходів до власного порятунку. Вплив чадного газу може привести до зупинки дихання, а то й до смерті людини. Нейтралізувати чадний газ дуже важко через його нездатність вступати в реакцію з водою, кислотами та лугами. Проте він легко розчиняється у воді, тому, в разі відсутності спеціальних засобів захисту органів дихання, необхідно використовувати зволожену пов’язку на обличчя – вона набагато зменшує концентрацію чадного газу. У разі отруєння чадним газом потерпілого слід негайно винести на свіже повітря в лежачому стані, розстібнути одяг для вільного доступу чистого повітря до легенів, забезпечити спокій і тепло, бо переохолодження організму є небезпечним. У разі необхідності зробити штучне дихання та направити потерпілого до лікувального закладу. Як вберегтись від отруєння відкривати кватирку на час роботи газових приладів;

перевірити наявність тяги в димоходах та вентиляційних каналах;

слідкувати, щоб димові та вентиляційні канали були завжди справні;

не закривати решітку вентиляційного каналу;

не залишати працюючі газові прилади без нагляду;

вчасно виявляти відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах і повідомляти про це будинкоутримувачів;

не використовувати газову плиту для обігріву приміщення;

негайно перекрити контрольні крани на газових приладах у разі витоку газу або раптового припинення подачі газу і повідомити аварійну службу за телефоном «104».