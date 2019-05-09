Волонтери порахували, скільки у Тернополі безпритульних собак

Підрахунок безпритульних собак у Тернополі ініційований ГО “Вірне Серце” та БФ Faithful Friends – Вірні Друзі 📊🐕 – завершився.

За результатами проведеного волонтерами підрахунку впродовж 4-6 травня за допомогою спеціального мобільного додатку від команди Animal-id.info UA стало відомо, що у Тернополі:

✔️ 527 безпритульних собак

✔️ з них 21.5% стерилізовані

Підрахунок – є лише першим, але невід’ємним кроком для допомоги тваринам, ефективного проекту гуманного зменшення к-ті тварин, тож важливо вимагати від виконавця відповідального за регуляцію чисельності тварин ведення прозорої діяльності з врахуванням цих даних на базі системи обліку тварин Animal ID, – підкреслила волонтер Liudmyla Sha

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