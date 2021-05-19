У Тернополі мати відлупцювала скейтом 10-річного сина: дитину госпіталізували



У Тернополі на проспекті Злуки мати побила 10-річного сина скейтом. Потерпілого госпіталізували у лікарню.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор Центру ЕМД на Тернопільщині Михайло Джус.

На місце події прибули медики, котрі надали хлопчику першу допомогу та госпіталізували в дитячу лікарню.

“Із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку, садном за лівою вушною раковиною потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню”, – йдеться у повідомленні.