14:29 | 19.05.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі мати відлупцювала скейтом 10-річного сина: дитину госпіталізували

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У Тернополі на проспекті Злуки мати побила 10-річного сина скейтом. Потерпілого госпіталізували у лікарню. 

Про це у Facebook повідомив генеральний директор Центру ЕМД на Тернопільщині Михайло Джус. 

На місце події прибули медики, котрі надали хлопчику першу допомогу та госпіталізували в дитячу лікарню. 

“Із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку, садном за лівою вушною раковиною потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню”, – йдеться у повідомленні. 

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