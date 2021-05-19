У Тернополі відбулося почесне перше спеціальне погашення марки на ювілейному конверті спеціальним поштовим штемпелем «Володимир Гнатюк. 1871—1926. Тернопіль, 46008». Захід присвячений 150-річчю від дня народження нашого видатного земляка Володимира Гнатюка.

Ескіз спеціального штемпеля розробив журналіст, філателіст Олександр Караневич, автор макета немаркованих художніх конвертів — художник-графік, член Спілки дизайнерів України Володимир Окрутний.

«Дизайн конверта розробляв упродовж місяця, — розповідає художник. — На ньому зображений Володимир Гнатюк, а також хрест у робмі. Це символізує художній образ мови, зокрема поєднання народної традиції і християнського вірування. Мова є носієм цих фундаментальних цінностей, а діяльність нашого видатного земляка безпосередньо пов’язана із дослідженням і збереженням національних надбань і традицій України. Цього року я з власної ініціативи розробляю також екслібриси до 150-річчя видатних українських громадських діячів, науковців, письменників — Лесі Українки, Івана Пулюя, Володимира Гнатюка, Василя Стефаника та інших».

Зазначимо, Володимир Гнатюк — корифей української етнографії, видатний письменник, лінгвіст і славіст, перекладач і видавець, мистецтвознавець та історик, громадсько-культурний діяч, засновник, відповідальний директор і секретар «Українсько-руської видавничої спілки», секретар Наукового товариства імені Шевченка у Львові, член Наукового етнографічного товариства Чехословаччини, лауреат премії імені Олександра Котляревського, член Hаукових товариств Білорусі, Польщі, Болгарії, Угорщини, Австрії, Німеччини, Фінляндії, Швеції, дійсний член Віденської та Празької академій наук, академік Всеукраїнської Академії наук (1924), почесний член Етнографічного товариства у Києві і товариств «Просвіти» в Ужгороді та Львові.

Додамо, що після спецпогашення марки один святковий конверт передали до етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка, що у с. Велесневі Чортківського району.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Вільне Життя