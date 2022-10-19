У Тернополі можливе аварійне вимкнення світла

Про це повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла. Я прошу вас зробити запас води, тримати зарядженими телефони, – просить міський голова.

Сьогодні росіяни вдарили по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. Також звуки вибухів під час цієї тривоги також чути в Вінницькій, Чернігівській, Київській, Полтавській і Харківській областях та столиці. Ракетні удари підтверджені у Вінницькій області.