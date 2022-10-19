20:52 | 19.10.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі можливе аварійне вимкнення світла

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Про це повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал. 

  •  Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла. Я прошу вас зробити запас води, тримати зарядженими телефони, – просить міський голова.

Сьогодні росіяни вдарили по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. Також звуки вибухів під час цієї тривоги також чути в Вінницькій, Чернігівській, Київській, Полтавській і Харківській областях та столиці. Ракетні удари підтверджені у Вінницькій області. 

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