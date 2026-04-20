ШАНА ГЕРОЯМ:

У США чоловік застрелив 8 дітей, семеро були його

Чоловік, який вчора застрелив 8 дітей у США, виявився батьком сімох з них.

Стрілянина сталася у місті Шрівпорт у штаті Луїзіана. У поліції розповіли, що 31-річний чоловік спочатку вистрілив у жінку на вулиці, а потім зайшов до будинку, де вбив сімох своїх дітей.

Ще одну дитину поліція знайшла мертвою на даху будинку — ймовірно, вона намагалася втекти. Жертвами стрільця стали троє хлопців і п’ять дівчат віком від 3 до 11 років. Ще двох жінок госпіталізували.

Після нападу підозрюваний викрав автомобіль і спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

